Официальные рендеры флагманов Samsung Galaxy S20

Сегодня в социальных сетях слили пресс-рендеры с подробностями всех тред моделей Samsung Galaxy S20.
Samsung Galaxy S20 Ultra это самый топовый флагман из всех троих. Он получит 6.9 дюймовый AMOLED дисплей с круглым вырезом посередине для фронтальной камеры.
Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру из четырех модулей, где основной датчик будет на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, широкоугольная камера на 12 Мп и датчик ToF.
Samsung Galaxy S20+Модель Samsung Galaxy S20+ получит 6.7 дюймовый дисплей с таким же круглым вырезом по центру дисплея. Основная камера тоже получит четыре модуля но чуть другой дизайн с виду.
Основной датчик у камеры это 12 Мп модуль, 64 Мп телеобъектив, 12 Мп широкоугольная камера, а также датчик ToF.
Samsung Galaxy S20Samsung Galaxy S20 внешне практически полная копия Galaxy S20+. Отличие все же есть, а именно отличается основной камерой. Здесь три таких же датчика, но без ToF.
Также отличается и размер дисплея, Samsung Galaxy S20 оснастят 6.2 дюймовым экраном.