Официальные рендеры флагманов Samsung Galaxy S20

Сегодня в социальных сетях слили пресс-рендеры с подробностями всех тред моделей Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 Ultra это самый топовый флагман из всех троих. Он получит 6.9 дюймовый AMOLED дисплей с круглым вырезом посередине для фронтальной камеры.

Samsung Galaxy S20+

Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру из четырех модулей, где основной датчик будет на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, широкоугольная камера на 12 Мп и датчик ToF.Модель Samsung Galaxy S20+ получит 6.7 дюймовый дисплей с таким же круглым вырезом по центру дисплея. Основная камера тоже получит четыре модуля но чуть другой дизайн с виду.

Samsung Galaxy S20

Основной датчик у камеры это 12 Мп модуль, 64 Мп телеобъектив, 12 Мп широкоугольная камера, а также датчик ToF.Samsung Galaxy S20 внешне практически полная копия Galaxy S20+. Отличие все же есть, а именно отличается основной камерой. Здесь три таких же датчика, но без ToF.

Также отличается и размер дисплея, Samsung Galaxy S20 оснастят 6.2 дюймовым экраном.