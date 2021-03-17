Официальный анонс смартфона Motorola Moto G100 состоится 25 марта

Компания Motorola представит смартфон всему миру новый смартфон Moto G100. На данный момент известно, что смартфон в Европе будет стоить от 400 долларов, точную цену объявят в день анонса.

Moto G100 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Устройство будет иметь две фронтальные камеры 16 МП + 8 МП, а задняя основная камера на 64 МП. Производительность обеспечит платформа Snapdragon 870. Конфигурации включают до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Операционная система Android 11. Другие функции: 3,5 мм аудиоразъем, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой Turbo Power 20 Вт и боковой датчик отпечатков пальцев.
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