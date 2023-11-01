Официально: ASUS ROG Phone 8 получит Snapdragon 8 Gen 3

Компания ASUS официально подтвердила использование топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в её следующем флагманском смартфоне ROG Phone 8. Как известно, Snapdragon 8 Gen 3 на 30% производительнее и на 20% энергоэффективнее, чем предыдущее поколение в лице Snapdragon 8 Gen 2.

Дата выхода серии ROG Phone 8 не сообщается, но ROG Phone 7 был выпущен в апреле прошлого года. ROG Phone 7 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2448:1080 пикселей, пиковой яркостью 1500 кд/м2, сенсором с частотой 720 Гц и частотой обновления 165 Гц, батареей на 6000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп и системой охлаждения GameCool7.