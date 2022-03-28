Официально: Black Shark 5 Pro получит 120-Вт зарядку

Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark опубликовал очередной постер игрового смартфона Black Shark 5 Pro, официальный релиз которого состоится 30 марта. На этот раз сообщается об аккумуляторе ёмкостью 4650 мАч и поддержке проводной зарядки мощностью 120 Вт. Ранее стало известно о восьмиядерной платформе Snapdragon 8 Gen 1 и 6,8-дюймовом AMOLED-экране с разрешением QHD+ и кадровой частотой 144 Гц.

Модель Black Shark 5 получит менее производительную однокристальную систему Snapdragon 870, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти.