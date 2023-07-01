Официально: Honor 50X получит SoC Snapdragon 6 Gen 1

Компания Honor опубликовала пару тизеров, посвященных еще не представленному официально смартфону Honor 50X. Первое изображение подтверждает наличие изогнутого экрана. По данным информатора Digital Chat Station, речь идет о панели с разрешением 1,5K. Другой тизер сообщает об использовании 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

По предварительным данным, Honor 50X также оснастят основной камерой с главным модулем разрешением 100 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 13.
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