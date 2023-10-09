Официально: Honor Magic Vs2 представят 12 октября

Компания Honor объявила, что складной смартфон Honor Magic Vs2 будет представлен 12 октября. На том же мероприятии покажут умные часы Honor Watch 4 Pro. Технические характеристики грядущих новинок пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в этом году Honor Magic V2 характеризуется версиями с толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч и системой охлаждения площадью 29 000 мм2.