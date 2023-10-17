Официально: Honor Play 8T получит батарею на 6000 мАч

Компания Honor опубликовала тизер смартфона Play 8T, который раскрывает некоторые параметры грядущей новинки. Её официальная презентация состоится уже завтра, 18 октября. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флеш-памяти, плоским дисплеем с пиковой яркостью 850 кд/кв.м, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешение 50 Мп и врезанной в экран селфи-камерой. Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,8-дюймовый дисплей и 7-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером.

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