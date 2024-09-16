Официально: Huawei MatePad Pro 12.2 готов к глобальном релизу

Компания Huawei официально объявила, что международный релиз планшета MatePad Pro 12.2 состоится 19 сентября. На китайском рынке аппарат вышел в прошлом месяце по цене в 600 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Планшет также оснащается фирменной однокристальной системой Kirin 9010W, 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, версией дисплея с мягким светом Cloud Clear, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, восемью высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов.