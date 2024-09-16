Официально: Huawei MatePad Pro 12.2 готов к глобальном релизу

Компания Huawei официально объявила, что международный релиз планшета MatePad Pro 12.2 состоится 19 сентября. На китайском рынке аппарат вышел в прошлом месяце по цене в 600 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Планшет также оснащается фирменной однокристальной системой Kirin 9010W, 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, версией дисплея с мягким светом Cloud Clear, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, восемью высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов.
OnePlus Pad 2 представят миру уже 16 июля…
Сегодня появилась официальная информация о том, что компания OnePlus 16 июля проведёт мероприятие в Итали…
На iPad теперь можно ставить софт не только из App Store…
Начиная с 16 сентября (то есть, с сегодняшнего дня), пользователи, проживающие на территории Европейского…
Официально: Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 готов к выходу…
Компания Lenovo официально объявила, что презентация планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 состоится 27 июля…
Honor представила планшет Pad 9 Pro…
Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Honor официально представила миру свой новый планшет под…
Планшет Redmi Pad Pro получил версию на 12/256 ГБ памяти…
Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок новую версию планшета Redmi Pad Pro, которая оснаща…
Новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 готов к выходу …
Компания Lenovo объявила о скором релизе нового поколения планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, раскрыв заодно д…
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оказался слишком дорогим планше…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung вскоре официально представит свои новые флаг…
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra засветился на рендерах…
Инсайдер OnLeaks и профильное издание Android Headlines опубликовали первые изображения флагманского план…
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatteСбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatte
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor