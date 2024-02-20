Официально: Huawei Pocket 2 представят 22 февраля

Компания Huawei официально объявила, что компактный складной смартфон Huawei Pocket 2 будет представлен в Китае уже 22 февраля. По предварительным данным, новинка унаследует дизайн от модели предыдущего поколения (Pocket S), а также получит батарею ёмкостью 4520 мАч, поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки, фирменную однокристальную систему Kirin 9000S с модемом для сотовых сетей пятого поколения, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Кроме того, некоторые источники сообщают о поддержке спутниковой связи, которая будет реализована возможностью отправки сообщений.

Бюджетный Tecno Spark 20 Pro получил 108-Мп камеру…
Компания Tecno пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Spark 20 Pro, которая впечатляет сочета…
Официально: Nothing Phone (2a) готов к выходу …
Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Nothing Phone (2), подтвердив скорый релиз устройства. Дата…
Apple добавила на старые iPhone поддержку Qi2…
Когда речь идет о беспроводной зарядке, компания Apple, и это вполне логично, предпочитает использовать с…
Samsung Exynos 2400 победил Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке…
В стресс-тесте 3DMark Solar Bay процессор Exynos 2400 показал впечатляющие результаты производительности,…
Google реализует в Pixel Fold уникальную функцию…
Несмотря на то, что Pixel Fold от Google является первым складным устройством компании, на самом деле это…
Oppo представила новый смартфон Reno11…
Компания Oppo сегодня официально представила смартфоны Reno11 и Reno11 Pro с обновлённым дизайном задней …
Бюджетный смартфон Redmi A3 показали в новой расцветке …
Мы уже публиковали фотографии еще не представленного официально смартфона Redmi A3 в голубой и зеленой ра…
Xiaomi Redmi 13C стал доступен в России со скидкой…
Сегодня в России стартовал недорогой смартфон Xiaomi Redmi 13C со специальным ценником. Этот недорогой см…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor