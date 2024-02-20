Официально: Huawei Pocket 2 представят 22 февраля

Компания Huawei официально объявила, что компактный складной смартфон Huawei Pocket 2 будет представлен в Китае уже 22 февраля. По предварительным данным, новинка унаследует дизайн от модели предыдущего поколения (Pocket S), а также получит батарею ёмкостью 4520 мАч, поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки, фирменную однокристальную систему Kirin 9000S с модемом для сотовых сетей пятого поколения, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Кроме того, некоторые источники сообщают о поддержке спутниковой связи, которая будет реализована возможностью отправки сообщений.