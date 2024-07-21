Официально: Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 готов к выходу

Компания Lenovo официально объявила, что презентация планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 состоится 27 июля. Также производитель подтвердил наличие обычной версии и варианта со специальным экраном с мягким светом, а также производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8300. Стандартная версия выйдет в конфигурациях с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а специальная в вариантах на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Ранее стало известно об ОЗУ стандарта LPDDR5, флеш-памяти UFS 4.0 в версии с 256 ГБ, батарее ёмкостью 10200 мАч, поддержке 45-Вт проводной быстрой зарядки и 12,7-дюймовом дисплеем с разрешением 2,9K.
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