Официально: Moto X50 Ultra AI получит SoC Snapdragon 8s Gen 3

Компания Motorola официально объявила, что смартфон Moto X50 Ultra AI буден построен на только что представленном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Как можно догадаться из названия, аппарат сможет похвастаться различными функциями искусственного интеллекта. Другие характеристики производитель не приводит, но ранее авторитетный информатор Digital Chat Station уже раскрыл некоторые параметры. Если верить источнику, Moto X50 Ultra оснастят 6,7-дюймовым изогнутым экраном OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 165 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, тыльной камерой с главным датчиком изображения на 50 Мп и батареей ёмкостью 4500 мАч. Дата официального релиза и ориентировочная цена смартфона пока не сообщаются.