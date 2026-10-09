Официально: OnePlus 16 получит батарею на 9000 мАч

Компания OnePlus раскрыла подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который будет официально представлен уже 12 октября. На этот раз китайский производитель подтвердил наличие батареи Glacier Battery нового поколения ёмкостью 9000 мАч с сохранением эффективности на протяжении пяти лет, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, экрана Oriental Screen четвёртого поколения с новыми светоизлучающими материалами X4, кадровой частотой до 185 Гц в играх и симметричными рамками 1,15 мм. Ранее стало известно, что в качестве аппаратной основы в смартфоне будет использоваться топовая 2-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme с максимальной частотой 5 ГГц, графическим ускорителем Adreno 850 и мощным встроенным NPU для локальных задач искусственного интеллекта.