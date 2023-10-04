Официально: OnePlus Pad Go получит 2,4K-экран

Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров, раскрывающих характеристики еще не представленного официально планшета OnePlus Pad Go. Старт его продаж ожидается уже 6 октября. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки SuperVOOC, операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой OxygensOS 13.1 «из коробки», 11,35-дюймовым экраном с разрешением 2,4K, соотношением сторон 7:5 и сертификацией TUV, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом для сотовых сетей LTE и конфигурацией с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Ранее сообщалось, что аппаратной основной планшета станет 6-нм однокристальная система MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2.