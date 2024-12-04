Официально: POCO C75 5G получит SoC Snapdragon 4s Gen 2

Компания Xiaomi объявила, что 17 декабря в Индии будет представлен бюджетный смартфон POCO C75 5G. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с максимальной частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, слота для карты памяти microSD вместимостью до 1 ТБ и основной камеры на базе датчика изображения Sony. Ориентировочная цена смартфона составляет 100 долларов.

Напомним, что этой осенью был представлен смартфон POCO C75 (4G), который т оснащается 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1640:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и 3,5-мм гнездом для наушников. В России за него просят чуть больше 10 тысяч рублей.