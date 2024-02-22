Официально: Realme 12+ получит SoC MediaTek Dimensity 7050 5G

Компания Realme опубликовала тизер, раскрывающий некоторые параметры смартфона Realme 12+. Итак, аппарат получит AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти (плюс 12 ГБ виртуальной памяти), 256 ГБ флеш-памяти, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7050 5G с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Mali-G68 MP4 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT600 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Официальный релиз Realme 12+ состоится 29 февраля в Малайзии, а 6 марта аппарат представят в Индии.

Xiaomi 14 Ultra выпустят в следующем году с уникальной систе…
В этом году компания Xiaomi официально представила серию смартфонов Xiaomi 14, но модель Xiaomi 14 Ultra …
OnePlus 12R получит передовую систему охлаждения…
Осталось всего два дня До релиза смартфона OnePlus Ace 3 (или OnePlus 12R — это название предназначено дл…
Опубликовано новое фото с камеры смартфона Nubia Z60 Ultra…
Руководитель компании ZTE Ни Фей опубликовал новую фотографию, сделанную на основную камеру смартфона Nub…
OnePlus 12R совсем скоро отправится в релиз…
Сегодня появилась официальная информация о том, что смартфоны OnePlus 12 и OnePlus 12R появятся на междун…
Представлен смартфон Honor X50 GT…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X50 GT, которая обойдется в 280, 325, 355 и…
iPhone 16 получит новый процессор на техпроцессе в 3 нм…
В утечках кода операционной системы iOS 18 упоминается, что процессор A18 будет использоваться во флагман…
Samsung Galaxy S24 Ultra оказался крайне прочным смартфоном…
Переход Samsung на титан не сделал Galaxy S24 Ultra значительно легче по сравнению с Galaxy S23 Ultra, но…
ASUS раскрыла дизайн смартфона ROG Phone 8…
Компания ASUS опубликовала новое изображение флагманского игрового смартфона ROG Phone 8, официальный р…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor