Официально: Realme 12+ получит SoC MediaTek Dimensity 7050 5G

Компания Realme опубликовала тизер, раскрывающий некоторые параметры смартфона Realme 12+. Итак, аппарат получит AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти (плюс 12 ГБ виртуальной памяти), 256 ГБ флеш-памяти, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7050 5G с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Mali-G68 MP4 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT600 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Официальный релиз Realme 12+ состоится 29 февраля в Малайзии, а 6 марта аппарат представят в Индии.