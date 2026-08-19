Официально: Realme P4s получит батарею на 8000 мАч

Компания Realme раскрыла подробности о смартфоне P4s, официальная презентация которого состоится 26 августа. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 Ггц, чипом Hyper Vision AI+, системой охлаждения с испарительной камерой на 7000 мм², OLED-экраном Samsung M14 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковую яркость до 6500 нит и поддержкой HDR10+, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также двумя расцветками корпуса.