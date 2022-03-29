Официально: Realme Pad Mini получит АКБ на 6500 мАч

Компания Realme официально анонсировала доступный планшет Realme Pad Mini, официальная презентация которого состоится 4 апреля. По предварительным данным, аппарат получит серую и синюю расцветки, 8,7-дюймовый дисплей, алюминиевый корпус толщиной всего 7,6 мм, аккумуляторную батарею ёмкостью 6400 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, одинарную основную камеру разрешением 8 Мп и селфи-камеру с датчиком изображения на 5 Мп, 12-нанометрую 8-ядерную платформу Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную ОС Android 11 с фирменной прошивкой. Ориентировочная цена планшета пока не раскрывается.