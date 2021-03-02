Официально: Redmi Note 10 получит 120-Гц экран Super AMOLED

Компания Xiaomi в лице Ману Кумар Джейна подтвердила использование дисплеев Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц в смартфонах серии Redmi Note 10. Подобные экраны впервые появятся в смартфонах Redmi Note.

Ранее стало известно, что Redmi Note 10 Pro получит врезанную фронтальную камеру, батарею ёмкостью 5050 мАч, восьмиядерную платформу Snapdragon 732G, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, а также версии на 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Базовый Redmi Note 10 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 220 долларов, а за Redmi Note 10 Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти попросят 280 долларов.
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