Официально: Redmi Note 10 получит SoC Snapdragon 750G

Компания Xiaomi в лице Лей Цзуня подтвердила использование новенькой платформы Qualcomm Snapdragon 750G в смартфоне Redmi Note 9 5G (Redmi Note 10 в международной продаже). Отметим, что этот чипсет применяется в смартфоне Xiaomi Mi 10T Lite. Что до старшей модели Redmi Note 9 Pro 5G, то ей прочат 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Г, врезанную в экран одинарную фронтальную камеру, тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 разрешением 108 Мп. Обычный Redmi Note 9 5G должен получить квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп и ценник в 150 долларов. Redmi Note 9 Pro 5G будет стоить около 250-300 долларов.