Официально: Xiaomi 12T Pro представят 4 октября

Компания Xiaomi объявила, что её следующая крупная презентация состоится 4 октября. Предполагается, что на мероприятии покажут смартфоны Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, а также планшет Redmi Pad.

Главными особенностями Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro станут камеры с главным модулями разрешением 100 Мп и 200 Мп соответственно. Что до планшета, то ему прочат зеленую, серую и серебристую расцветки, 11,2-дюймовый 2K-дисплей, восьмиядерный процессор MediaTek MT8781, 3 или 4 ГБ оперативной, 64 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 7800 мАч, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13, а также версии с модемом 4G/LTE и без него. Ориентировочная цена базовой версии составляет 230 евро.