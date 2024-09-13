Официально: Xiaomi 14T готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что международный релиз смартфонов серии Xiaomi 14T состоится 26 сентября. По данным профильного издания Winfuture, Xiaomi 14T получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, основной камерой с оптикой Leica и главным модулем на базе сенсора Sony IMX906 и с оптической стабилизацией, производительным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки. Xiaomi 14T Pro будет отличаться главным модулем камеры с 50-Мп датчиком Sony Light Fusion 900, флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300+, а также проводной и беспроводной зарядками на 120 Вт и 50 Вт соответственно.

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