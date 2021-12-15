Официально анонсирован игровой планшет Lenovo Legion с динамиками JBL

Компания Lenovo в скором времени выпустит игровой планшет Lenovo Legion.

Как видно на фотографиях, планшет будет иметь квадратный дизайн с острыми прямоугольными краями. На одном из краев также есть теги JBL, Dolby Vision и Dolby Atmos, что указывает на то, что планшет, вероятно, также будет оснащен высококачественными динамиками для отличного игрового процесса. Эти края обработаны матовым металлом для придания им более премиального вида.

Планшет Lenovo Legion окрашен в серый цвет и имеет знакомый логотип «LEGION» на задней панели. Но, пожалуй, самое лучшее качество - это его компактный размер. Продукт, вероятно, привлечет мобильных геймеров, ищущих устройство, которое больше, чем смартфон, но также меньше, чем большинство планшетов. В конце концов, планшеты имеют большее пространство для рассеивания тепла, чем мобильные телефоны.

Для тех, кто не знает, Legion - это линейка ноутбуков и настольных компьютеров от Lenovo, нацеленных на игровую производительность, первые модели которых были представлены еще в 2017 году. Игровой планшет под тем же названием является первым для компании.