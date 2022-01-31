Официально анонсировано зарядное устройство Lenovo Legion 135W PD 3.1 для игровых ноутбуков

Lenovo готовится к выпуску новых игровых устройств в ближайшие недели или месяцы, включая смартфон, планшет и ноутбук. Теперь, перед запуском этих новых устройств, компания выпустила новое зарядное устройство. Зарядное устройство Lenovo Legion 135 Вт — это высококачественное зарядное устройство компактной формы от бренда для игровых ноутбуков под брендом Legion 2022 года, которые компания собирается выпустить в ближайшее время.

Зарядное устройство Lenovo Legion 135 Вт, имеет скорость зарядки 135 Вт, подключение USB Type-C и поддержку Power Delivery, также известную как PD 3.1. Power Delivery 3.1 был анонсирован в прошлом году Ассоциацией USB-IF, этот новый стандарт добавляет расширенный диапазон мощности (EPR) для увеличения зарядной мощности зарядного устройства с максимальных 100 Вт в PD3.0 до максимальных 240 Вт.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion 135W PD 3.1
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