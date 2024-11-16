Официально: глобальная версия Vivo X200 дебютирует 19 ноября

Компания Vivo объявила, что международная презентация флагманских смартфонов Vivo X200 пройдет 19 ноября в Малайзии. При этом, компактный X200 Pro mini пока останется эксклюзивом для китайского рынка. Зато глобальные версии смогут похвастаться новой зеленой расцветкой.

Напомним, что оцененный от 605 долларов Vivo X200 получил 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый дисплей LTPS AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, фронтальную камеру на 32 Мп, тыльную камеру разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик и OIS) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация), батарею ёмкостью 5800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и защиту от пыли и воды (IP68/IP69).
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