Официально: глобальная версия Xiaomi Pad 7 готова к выходу

Индийское отделение Xiaomi объявило, что глобальная презентация планшета Xiaomi Pad 7 пройдет уже 10 января 2025 года. Состоится ли в этот день международный дебют старшей модели Xiaomi Pad 7 Pro, пока не уточняется. В Китае новинки выпустили еще в октябре.

Напомним, что Pad 7 получил предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, 11,2-дюймовый дисплей IPS с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 30-144 Гц и максимальной яркостью 800 нит, восьмиядерную платформу Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8850 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.