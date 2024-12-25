Официально: глобальная версия Xiaomi Pad 7 готова к выходу

Индийское отделение Xiaomi объявило, что глобальная презентация планшета Xiaomi Pad 7 пройдет уже 10 января 2025 года. Состоится ли в этот день международный дебют старшей модели Xiaomi Pad 7 Pro, пока не уточняется. В Китае новинки выпустили еще в октябре.

Напомним, что Pad 7 получил предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, 11,2-дюймовый дисплей IPS с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 30-144 Гц и максимальной яркостью 800 нит, восьмиядерную платформу Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8850 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.
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