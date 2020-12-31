Официально: iQOO 7 получит зарядку на 120 Вт

Компания iQOO опубликовала очередной тизер, раскрывающий одну из главных особенностей грядущего флагмана iQOO 7. Как и предполагалось, аппарат будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Она позволит зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мАч всего за 15 минут. Ранее было объявлено, что iQOO 7 получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.1, а также дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD +. Смартфон уже успел набрать в бенчмарке AnTuTu более 752 тысяч баллов – 200 616 баллов за производительность центрального процессора, 340 539 баллов за графику и 97 335 за плавность работы пользовательского интерфейса. Официальная презентация флагмана состоится уже 11 января 2021 года.

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