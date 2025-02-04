Официально: iQOO Neo 10R представят в марте

Компания iQOO объявила, что презентация смартфона iQOO Neo 10R пройдет в Индии 11 марта. Тизер подтверждает наличие расцветки Raging Blue. По предварительным данным, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 2000 Гц, 50-Мп основной камерой на базе сенсора Sony LYT-600, батареей ёмкостью 6400 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.