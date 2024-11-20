Официально: iQOO Neo10 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Бренд iQOO объявил, что смартфон iQOO Neo10 будет основан на прошлогодней флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4-нанометровый техпроцесс, тактовая частота до 3,3 ГГц и графический адаптер Adreno 750). Ему будет помогать фирменный киберспортивный чип Q2. Ранее было подтверждено наличие 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400 в старшей модели Neo10 Pro. Последний также получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, кремниево-углеродный аккумулятор третьего поколения ёмкостью 6100 мАч, корпус толщиной 7,99 мм и сдвоенную основную камеру. Официальный релиз смартфонов серии iQOO Neo10 ожидается 29 ноября.