Планшет HONOR Pad 20 показали на пресс-рендерах

Компания HONOR раскрыла дизайн планшета HONOR Pad 20, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Производитель подтвердил наличие розовой и зелёной расцветок корпуса, круглого блока основной камеры, 12,1-дюймового экрана с разрешением 3K и технологией заботы о глазах Full-Color Paper-like Screen.

Напомним, что предшественник в лице HONOR Pad 10 оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, 12,1-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой проводной зарядки, основной и фронтальной камерами разрешением по 8 Мп каждая, а также корпусом толщиной 6,29 мм и массой 525 граммов.
