Планшет Vivo Pad5c оценили в 400 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске планшета Vivo Pad5c, основой которого стала 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735. Новинку также оснастили 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2.8K, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой защиты зрения, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, батареей ёмкостью 10000 мАч, корпусом толщиной 6,62 мм и массой 584 грамма, четырьмя динамиками с панорамным звучанием, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, предустановленной прошивкой OriginOS 6, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Цена планшета на дебютном китайском рынке составила эквивалент 400, 440 и 515 долларов соответственно.

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