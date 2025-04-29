Официально: планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что официальная презентация планшета Legion Y700 Gen 4 состоится 8 мая. По предварительным данным, планшет оснастят 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3040:1904 точек, частотой обновления изображения 165 Гц, частотой дискретизации сенсора 360 Гц и максимальной яркостью 600 нит, покрытием цветового пространства DCI-P3 и глубиной цвета 12 бит, белой и черной расцветками корпуса, батареей ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 68-Вт проводной быстрой зарядки, 50-Мп основной камерой, корпусом толщиной 6,99-мм и слотом для карты памяти microSD до 2 ТБ.

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