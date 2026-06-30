Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro оценили в 735 долларов

Компания Red Magic объявила о выходе игрового планшета Gaming Tablet 5 Pro, который базируется на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Он работает в связке с фирменным чипом Red Core R4 и обновленным движком Red Magic CUBE Engine 3.0, что позволяет устройству набирать более 4,5 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Новинку также оснастили цельнометаллическим корпусом, 9,06-дюймовым экраном OLED с разрешением 2.4K, кадровой частотой 185 Гц, временем отклика 1 мс, пиковой локальной яркостью 1600 нит и защитой зрения Star Shield Eye Protection 2.0, системой охлаждения с водяной камерой, RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, двумя интерфейсами USB Type-C и двумя динамиками. Планшет обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 735, 885 и 1030 долларов за конфигурации с 12/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.
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