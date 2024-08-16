Официально: планшет Poco Pad 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что 23 августа в Индии будет представлен планшет Poco Pad 5G. Напомним, что Wi-Fi-вариант Poco Pad был выпущен в мае этого года. Судя по тизеру, аппарат сохранит дизайн оригинальной модели. Скорее всего, в новинку перекочуют все характеристики кроме процессора.

Напомним, что Poco Pad характеризуется 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, предустановленной ОС Xiaomi HyperOS на основе Android 14 и металлическим корпусом толщиной 7,52 мм.