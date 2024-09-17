Официально: планшет Red Magic Nova готов к выходу

Бренд Red Magic официально объявил, что международная презентация планшета Red Magic Nova состоится 27 сентября. Ранее новинка была выпущена в Китае под названием Red Magic Tablet Pro. Планшет оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 10,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсора 840 Гц, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, системой охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0 с вентилятором (20000 оборотов в минуту), тепловой трубкой и каналом внутренней циркуляции воздуха, 50-Мп тыльной и 20-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, четырьмя динамиками и корпусом из авиационного алюминия. В Поднебесной за Red Magic Tablet Pro просят 565 долларов в конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ памяти.