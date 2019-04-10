Официально представлен Samsung Galaxy A80

Если вы следите за рынком смартфонов, то видите, как крупные компании стараются выпустить свои варианты смартфонов с расположением камер внутри специальных модулей. У кого-то данный модуль спрятан внутри корпуса смартфона, у других эта камера расположена прямо в дисплее, кто-то продолжает использовать вырез в экране. Конечно, есть и более интересные решения. Например, был представлен смартфон Samsung Galaxy A80, который показывает нам совершенно новый способ расположения камер. Они все установлены в одном модуле, вы можете его поворачивать и использовать как переднюю камеру, и как тыльную. Естественно, такое решение будет не самым доступным, ведь процесс производства довольно трудный. С другой стороны, решение неплохое.