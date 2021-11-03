Официально представлен смартфон Moto G51 5G

Компания Motorola добавила в свой модельный ряд новый смартфон на базе Android, выпустив новый Motorola Moto G51 5G.

Новый Motorola Moto G51 5G - один из первых смартфонов, использующих новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 480+. Телефон также поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD +. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Новый Moto G51 5G поставляется с рядом камер, на передней панели устройства находится 13-мегапиксельная камера, которая предназначена для съемки селфи и видеозвонков. На задней панели устройства есть тройная установка камеры. Три задние камеры включают 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру. В телефоне также есть аккумулятор емкостью 5000 мАч.