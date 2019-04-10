Официально представлена серия OPPO Reno с всплывающей селфи-камерой и 10-кратным оптическим зумом

OPPO официально запустил новую серию смартфонов Reno. В своем стремлении обеспечить полноэкранное воспроизведение без нарушения целостности дисплея, OPPO внедрила уникальную камеру для селфи в телефонах Reno.

Модуль содержит 16-мегапиксельную камеру f / 2.0 и собственную светодиодную вспышку. На задней панели варианта Reno 10x Zoom находится система с тремя камерами, которая включает в себя 48 МП камеру f / 1.7 с сенсором Sony IMX586, а также дополнительную 8 МП камеру f / 2.2 и телеобъектив 13Mп в форме перископа с 10-кратным оптическим зумом. Стандартная модель Reno оснащена системой с двумя задними камерами, включающей основной съемник на 48 МП и 5 МП камеру.

Еще одна особенность, которая разделяет их - это аппаратное обеспечение, поскольку Reno 10x Zoom оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 855, стандартная модель Reno работает на процессоре Snapdragon 710. Оба устройства оснащены оперативной памятью объемом до 8 ГБ и максимальной внутренней памятью 256 ГБ. Старшая модель получила дисплей 6,65 дюйма и аккумулятор на 4065 мАч по сравнению со стандартным Reno, который оснащен 6,4-дюймовым дисплеем и батареей на 3700 мАч .