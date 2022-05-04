Официально представлены Vivo T1 и T1 Pro 5G

Сегодня Vivo анонсировала T1 и T1 Pro 5G. Vivo T1 Pro 5G является двойником iQOO Z6 Pro, оснащенным 6,44-дюймовым дисплеем 1080p с поддержкой HDR10+ и яркостью 1300 нит. Телефон оснащен процессором Snapdragon 778G со встроенным 5G и 8-уровневым охлаждением для управления температурой. T1 Pro 5G оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой. На передней части расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера. T1 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч с зарядкой на 66 Вт, который может заряжаться с 1% до 50% за 18 минут.

Vivo T1 является двойником iQOO Z6 44W. Vivo T1 имеет 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p. Процессор — Snapdragon 680 с модемом 4G, и вы можете выбрать 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. У vivo T1 есть основная камера на 50 МП и пара датчиков на 2 МП — модуль макросъемки и датчик глубины. Как и Pro, T1 использует 16-мегапиксельную селфи-камеру. Vivo T1 имеет большую батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 44 Вт. Vivo рекламирует зарядку от 1% до 50% за 28 минут.