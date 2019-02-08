Официальное изображение Oppo F11 Pro подтверждает полноэкранный дизайн

В сети появились официальные рендеры Oppo F11 Pro. В телефоне есть всплывающая селфи-камера, которая позволяет реализовать полностью экранную панель с минимальными рамками со всех сторон.

Динамик встроен в верхнюю панель, а с тыльной стороны выставлена ​​двойная основная камера со светодиодной вспышкой, которая размещена на одной полосе. Под камерами расположен датчик отпечатков пальцев овальной формы. Смартфон будет доступен в градиентном оттенке. Разрешение основного модуля тыльной камеры — 48 Мп, а у селфи-шутера 32 Мп. Кроме того F11 Pro включает высокопроизводительную MediaTek SoC, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Новинку представят в марте.