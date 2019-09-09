Ограниченная версия материнской платы ASRock x570 Aqua

ASRock официально представила ограниченную версию материнской платы x570 Aqua.

Материнская плата выполнена в формате EATX. На нее установлен оригинальный водоблок, а полноразмерная алюминевая крышка покрывает всю плату.

Активного вентилятора тут нет.

Плата имеет три слота PCI Express 4.0 x16 и такое же количество слотов PCIe 2.0 x1. Также представлены два слота M.2 Gen4 x4 и восемь портов SATA III.

Есть два порта USB Type-C с поддержкой технологии Thunderbolt 3. Установлены два сетевых порта: первый - 1 Гб/с Intel I211AT, второй - 10 ГБ/с, управляемый AQUANTIA AQC107.

Cтоимость материнской платы составит около $1000. Количество экземпляров 999 штук.