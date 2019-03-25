Огромный планшет Archos Play Tab оснащен дисплеем с диагональю 21,5 дюйма

Компания Archos в скором времени начнет европейские продажи огромного настольного планшета Play Tab с ОС Android 9 Pie и аккумулятором на 10000 мА.ч. Новинка предусмотрена для игр и развлечений. Модель оснащена 21,5-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Основой устройства стал процессор с восемью вычислительными ядрами и 3 Гбайт ОЗУ. Вместимость флеш-накопителя составляет 32 Гбайт. Имеются также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, фронтальная камера, а также слот для карты microSD. Продажи Archos Play Tab ожидаются в третьем квартале по цене 250 евро.