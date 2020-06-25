Огромный смартфон Honor X10 Max показали на фото

Сначала китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона-гиганта Honor X10 Max, а сегодня рассекретил его дизайн. Впрочем, ничего нового нас не ждет. Вырез для фронтальной камеры, прямоугольный блок основной камеры и отсутствие дактилоскопа на задней панели.

Что до характеристик, аппарат оснастят 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 780 кд/м2 и поддержкой технологии RGBW, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6/64 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 4900 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, двойной основной камерой на 48 и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой панели и предустановленной Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI. Масса устройства составит 227 г, а размеры – 176,46:84,91:8,3 мм