Огромный список из почти 100 предстоящих материнских плат Z690 появился в интернете

Если учесть количество предстоящих плат Z690, можно предположить, что производители материнских плат максимально поддерживают будущую платформу Intel, поскольку просочившийся список плат Z690, который выйдет на рынок, насчитывает всего 98 штук. Список включает ASRock, ASUS, Biostar, NZXT, Gigabyte и MSI, но в списке нет EVGA и некоторых других более мелких разработчиков.

ASUS, по-видимому, планирует не менее 30 различных моделей / SKU, поскольку некоторые из них явно представляют собой SKU DDR4 / DDR5 той же модели или SKU с Wi-Fi или без Wi-Fi. Не отстает Gigabyte, за ней идут MSI и ASRock. Хотя здесь не так много новостей с точки зрения деталей каждой из плат, но ясно, что высокопроизводительные SKU в основном представляют собой DDR5, тогда как модели среднего и стандартного уровня в основном используют DDR4. Единственный небольшой сюрприз здесь заключается в том, что только ASRock имеет больше DDR4, чем модели DDR5, причем ASUS имеет ровно половину каждого из них, но Gigabyte и MSI отдают предпочтение DDR5. ASRock, ASUS и Gigabyte, похоже, имеют SKU с жидкостным охлаждением, но неясно, предложит ли MSI такой SKU своей платы Godlike.