Огромный список из почти 100 предстоящих материнских плат Z690 появился в интернете

ASUS, по-видимому, планирует не менее 30 различных моделей / SKU, поскольку некоторые из них явно представляют собой SKU DDR4 / DDR5 той же модели или SKU с Wi-Fi или без Wi-Fi. Не отстает Gigabyte, за ней идут MSI и ASRock. Хотя здесь не так много новостей с точки зрения деталей каждой из плат, но ясно, что высокопроизводительные SKU в основном представляют собой DDR5, тогда как модели среднего и стандартного уровня в основном используют DDR4. Единственный небольшой сюрприз здесь заключается в том, что только ASRock имеет больше DDR4, чем модели DDR5, причем ASUS имеет ровно половину каждого из них, но Gigabyte и MSI отдают предпочтение DDR5. ASRock, ASUS и Gigabyte, похоже, имеют SKU с жидкостным охлаждением, но неясно, предложит ли MSI такой SKU своей платы Godlike.