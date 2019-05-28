Огромную 3D-карту Galax GeForce RTX 2080 Ti HOF 10th Anniversary Edition показали на фото

Пару месяцев назад мы писали про лимитированную видеокарту Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan, цена которой составляла 3000 долларов. Сегодня компания Galax показала на выставке Computex 2019 адаптер GeForce RTX 2080 Ti HOF 10th Anniversary Edition, который можно назвать одним из самых массивных и при этом красивых на рынке. Подробные характеристики пока не приводятся, но, вполне возможно, что новинка даже длиннее MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z (340 мм). Отметим также гибридную систему охлаждения с тремя вентиляторами и три восьмиконтактных разъёма дополнительного питания.