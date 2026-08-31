Omdia присвоило высшие баллы комплексу технологий SQD Mini LED

Международное аналитическое агентство Omdia провело техническую экспертизу и присвоило высшие баллы комплексу технологий SQD Mini LED. В ходе оценки специалисты особо выделили такие параметры, как уровень яркости, устойчивость цветопередачи, широту цветового диапазона и чёткость картинки при воспроизведении динамичных сцен в разрешении 4K. Компания TCL, которая является мировым лидером в производстве бытовой электроники и занимает первую строчку в мире по поставкам телевизоров сверхбольшой диагонали (от 75 дюймов), а также устройств на базе Mini LED (эта технология подсветки обеспечивает повышенное качество изображения и по-настоящему эффектный просмотр) и моделей, работающих на платформе Google TV, удостоилась признания со стороны Omdia. По итогам проведённого анализа эксперты высоко оценили комплекс технологий SQD Mini LED за отличное качество картинки, что ещё раз подтвердило доминирующее положение TCL в сегменте Mini LED и в области дисплейных решений в целом.

Специалисты Omdia обратили внимание не только на визуальные характеристики SQD Mini LED, но и на системный подход TCL к совершенствованию этой технологии. Как отмечают аналитики, данное решение стало результатом многолетней работы компании в сфере научных исследований и разработок, которые охватывают все основные компоненты современной дисплейной системы.
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