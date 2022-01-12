OnePlus 10 Pro уже продают с международной доставкой

Китайский магазин Giztop начал принимать заказы на смартфон OnePlus 10 Pro, который был представлен несколько часов назад. Речь идет о версии с предустановленными приложениями и сервисами Google Mobile Service (GMS), магазином приложений Google Play и последующими обновлениями. Кроме того, предложенная версия включает и русский язык, хотя на Россию доставка не распространяется. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 900 долларов. В Китае за эту версию просят 740 долларов. Отгрузки стартуют в середине текущего месяца.

Напомним, что флагман характеризуется однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.