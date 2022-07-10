OnePlus 10T получит пластиковую рамку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus 10T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и пластиковой, а не металлической рамки.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.