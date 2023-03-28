OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition показали на фото

Компания OnePlus поделилась изображениями смартфона OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition, который будет представлен уже завтра, 29 марта. Утверждается, что новинка первой на рынке получит «естественную текстуру» благодаря использованию «объёмного микрокристаллического скального материала».

Что до технических параметров, то они ничем не отличаются от обычного OnePlus 11, который характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.

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