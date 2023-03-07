OnePlus 11 подешевел на 200 долларов в США

Сетевые источники сообщают, что выпущенный всего месяц назад смартфон OnePlus 11 стремительно дешевеет в США. Например, магазин BestBuy продает топовый вариант с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти за 600 долларов вместо 800, а базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти за 550 долларов вместо 700 долларов в начале продаж. Причем, привязка к оператору в данном случае не предусмотрена.

Напомним, что OnePlus 11 характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.
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