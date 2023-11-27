OnePlus 12 официально представят 5 декабря

Появилась официальная информация о том, что компания OnePlus представит свой новый флагманский смартфон в Шэньчжэне (Китай) уже 5 декабря текущего года, отмечая свой небольшой юбилей. Собственно, на официальном сайте компании в Китае уже был представлен предстоящий OnePlus 12, который поражает сходством с предыдущей моделью, хотя цвет блока камер теперь соответствует цвету корпуса. В дополнение к глянцево-белой и классической матово-чёрной цветовым схемам производитель добавил обновлённый зелёный вариант корпуса, который будет визуально напоминать мрамор и получит матовое покрытие, тогда как две предыдущие цветовые схемы будут на релизе глянцевыми.

Кроме того, компания OnePlus уже представила некоторые ключевые характеристики будущего смартфона в нескольких постах в социальных сетях. Например, данный смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что было вполне ожидаемо на самом деле, плюс для системы камер компания использует новый датчик Sony LYT-808 с разрешением 50 мегапикселей (будет использоваться в основной камере системы) и 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением и оптикой от компании Hasselblad. Ещё смартфон получил 2K-дисплей от китайской компании BOE, классический для марки переключатель режима уведомлений, беспроводную зарядку, инфракрасный пульт дистанционного управления и оптимизацию сенсора в дисплее, которая позволяет пользоваться гаджетом даже в дождь.
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