OnePlus 12 официально представят 5 декабря

Кроме того, компания OnePlus уже представила некоторые ключевые характеристики будущего смартфона в нескольких постах в социальных сетях. Например, данный смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что было вполне ожидаемо на самом деле, плюс для системы камер компания использует новый датчик Sony LYT-808 с разрешением 50 мегапикселей (будет использоваться в основной камере системы) и 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением и оптикой от компании Hasselblad. Ещё смартфон получил 2K-дисплей от китайской компании BOE, классический для марки переключатель режима уведомлений, беспроводную зарядку, инфракрасный пульт дистанционного управления и оптимизацию сенсора в дисплее, которая позволяет пользоваться гаджетом даже в дождь.